В Ефремове при пожаре в гараже пострадал пенсионер

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

21 марта в 10.45 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного в Ефремове на ул. Строителей.

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в 10.55 с огнем удалось справиться.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Хозяйственная постройка и гараж выгорели внутри.

На пожаре пострадал 76-летний хозяин гаража — он получил ожоги.

Причина пожара устанавливается.