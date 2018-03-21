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В Ефремове при пожаре в гараже пострадал пенсионер
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ефремове при пожаре в гараже пострадал пенсионер

Причины происшествия выясняются.

21 марта в 10.45 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного в Ефремове на ул. Строителей.

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в 10.55 с огнем удалось справиться.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Хозяйственная постройка и гараж выгорели внутри.

На пожаре пострадал 76-летний хозяин гаража — он получил ожоги.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:11 +1
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