Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Ефремове при пожаре в гараже пострадал пенсионер
Причины происшествия выясняются.
21 марта в 10.45 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного в Ефремове на ул. Строителей.
Три пожарных расчета прибыли на место происшествия через пять минут. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в 10.55 с огнем удалось справиться.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля. Хозяйственная постройка и гараж выгорели внутри.
На пожаре пострадал 76-летний хозяин гаража — он получил ожоги.
Причина пожара устанавливается.
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