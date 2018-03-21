Когда в Тульскую область придет настоящая весна?

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20 марта 2018 г., в день весеннего равноден­ствия, наступила астрономическая весна. А когда придет настоящая весна, с ручьями и пением птиц?

Действительный член Русского географического общества, метеоролог и специалист по геокосмическим резонансам Виталий Стальнов обещает потепление:

– Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 градусов в сторону положительных значений. В среднем это происходит примерно 27 марта, но нередки и исключения. В этом году сюрпризов не предвидится: метеовесна наступит 26-27 марта.

По прогнозу Стальнова, к началу апреля температура повысится до 5-10 градусов тепла. А снег полностью сойдет к середине апреля.

Вторая половина апреля будет теплой, в отдельные дни даже до 20 градусов тепла. На Пасху 8 апреля ориентировочно будет около 10 градусов тепла и без осадков. Первомайские выходные ожидаются прохладными, а на День Победы будет тепло и солнечно.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что март с уверенностью подтверждает свой статус зимнего месяца в довольно жесткой форме:

Евгений Тишковец – Март не внушает нам никаких позитивных прогнозов потепления. Весь месяц не стоит ожидать тепла и снеготаяния.

Полноценная весна, по словам метеоролога, наступит только в апреле. А сугробы растают лишь к середине апреля.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд также считает март не весенним месяцем. К тому же в этом году он холоднее нормы на 4 градуса как минимум.