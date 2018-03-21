Фото из архива Myslo.
Когда в Тульскую область придет настоящая весна?
20 марта 2018 г., в день весеннего равноденствия, наступила астрономическая весна. А когда придет настоящая весна, с ручьями и пением птиц?
Действительный член Русского географического общества, метеоролог и специалист по геокосмическим резонансам Виталий Стальнов обещает потепление:
– Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 0 градусов в сторону положительных значений. В среднем это происходит примерно 27 марта, но нередки и исключения. В этом году сюрпризов не предвидится: метеовесна наступит 26-27 марта.
По прогнозу Стальнова, к началу апреля температура повысится до 5-10 градусов тепла. А снег полностью сойдет к середине апреля.
Вторая половина апреля будет теплой, в отдельные дни даже до 20 градусов тепла. На Пасху 8 апреля ориентировочно будет около 10 градусов тепла и без осадков. Первомайские выходные ожидаются прохладными, а на День Победы будет тепло и солнечно.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что март с уверенностью подтверждает свой статус зимнего месяца в довольно жесткой форме:
Евгений Тишковец
– Март не внушает нам никаких позитивных прогнозов потепления. Весь месяц не стоит ожидать тепла и снеготаяния.
Полноценная весна, по словам метеоролога, наступит только в апреле. А сугробы растают лишь к середине апреля.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд также считает март не весенним месяцем. К тому же в этом году он холоднее нормы на 4 градуса как минимум.
Тульские метеорологи: запас влаги в сугробах ниже нормы
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в Туле превышает 29 см при норме 24 см. Почва промерзла от 2 до 40 см при норме 45 см. А запас воды в снежном покрове составляет 52 см, что ниже многолетнего значения практически на 24%.
По прогнозу, в Туле могут быть подтоплены из-за паводка 12 участков жилого фонда – 326 домов с населением до 1500 человек, 10 экономических объектов и 4 низководных моста.
Начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков:
Николай Безруков
– ЕДДС и аварийные бригады подготовлены для выполнения спасательных работ при подтоплении. Имеются все средства для осуществления спасательных работ. Спланировано круглосуточное дежурство сотрудников по тем объектам, в которых возможны паводки. Организованы пункты контроля уровня подъема воды в реках Упа и Воронка.
МЧС: паводок будет обычный
Такой прогноз дает МЧС по Тульской области. В период весеннего паводка 2018 года прогнозируется подтопление до 76 жилых домов частного сектора в Туле, деревне Нижние Присады и селе Дедилово Киреевского района, а также 20 низководных мостов в Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Щекинском районах, в Туле и в Ефремове. Может быть нарушено прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами Тульской области, в которых проживают 3615 человек.
Для проведения аварийно-спасательных работ в зонах возможного подтопления создана группа реагирования – 6322 человека, 1306 единиц техники, 5 беспилотников, 85 плавсредств. 2 плавсредства от Тульского спасательного центра МЧС России в случае необходимости обеспечат переправу людей в районе с. Никольское Щекинского района и с. Присады.
Создана также аэромобильная группировка спасателей МЧС по Тульской области – 100 человек, 15 ед. техники, из них 3 ед. плавсредств.
Мониторинг паводковой обстановки осуществляют 23 опергруппы от МЧС и администраций муниципальных образований.
По сообщению МЧС, гидрологическая обстановка на территории Тульской области угроз возникновения чрезвычайных ситуаций не представляет.
На Пронском, Советском, Черепетском, Шатском водохранилищах проведена предпаводковая работа, подготовлены свободные емкости.
Сейчас на основных водотоках области толщина льда от 20 до 25 см, на малых закрытых водоемах – до 40 см.
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