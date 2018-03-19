В Тульской области бушует грипп

В Туле за неделю зарегистрировано 6877 случаев заболеваний.

С 12 по 18 марта в Тульской области зарегистрировано 12892 случая заболеваний гриппом и ОРВИ. Это выше эпидемического порога на 68,6% и выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 52,9%.

Эпидемический порог превышен среди всех возрастных групп.

В Туле за неделю зарегистрировано 6877 случаев заболеваний, что выше порога на 76%.

В Новомосковском, Щекинском и Ясногорском районах показатели заболеваемости превысили среднеобластной на 22−55%.

По данным лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на грипп и ОРВИ обследован 71 заболевший, наличие вирусов подтверждено у 23 больных, из них у 21 заболевшего подтверждены вирусы гриппа, у 2 — респираторно-синцитиальные вирусы.

Учитывая подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает руководителям предприятий и организаций о соблюдении необходимых мер профилактики в коллективах:

проведение в помещениях влажной уборки с применением дезинфицирующих средств;

соблюдение оптимального температурного режима в помещениях;

наличие средств личной гигиены (мыло, одноразовое полотенце или электросушилки для рук) в местах общего пользования (в санузлах);

своевременную изоляцию сотрудников при наличии у них признаков заболеваний ОРВИ и гриппа.

Отметим, что из-за эпидемии этих заболеваний у тульских школьников каникулы начнутся на неделю раньше — с 20 марта.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−07−06.