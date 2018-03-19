Губернатор Тульской области решил разобраться с общественным транспортом

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес в областную Думу на рассмотрение проект закона ««О внесении изменений в Закон Тульской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам на территории Тульской области».

Законопроектом предлагается привести Закон Тульской области в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, с 1 июля 2018 года предлагается установить следующие требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории области:

Соблюдение максимального количества транспортных средств, которое разрешается одновременно использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием; Осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием. Максимально допустимое соотношение между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения установленным расписанием, должно составлять не более 4 процентов. Передача в региональную навигационно-информационную систему Тульской области информации о месте нахождения каждого транспортного средства, используемого на маршруте регулярных перевозок. Обеспечение исправной работы установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда. Информирование уполномоченного органа исполнительной власти области, а также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня начала осуществления перевозок по измененным тарифам.

Неоднократное (два и более раза) невыполнение данных требований может стать обстоятельством, при котором уполномоченные органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления обращаются в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по регулярному маршруту.

Кроме того, законопроект предлагает регулировать отношения между органами, к компетенции которых отнесено: