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Губернатор Тульской области решил разобраться с общественным транспортом

Губернатор Тульской области решил разобраться с общественным транспортом

Алексей Дюмин внес на рассмотрение законопроект в областную Думу.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес в областную Думу на рассмотрение проект закона ««О внесении изменений в Закон Тульской области «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам на территории Тульской области».

Законопроектом предлагается привести Закон Тульской области в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, с 1 июля 2018 года предлагается установить следующие требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории области:

  1. Соблюдение максимального количества транспортных средств, которое разрешается одновременно использовать для перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием;
  2. Осуществление перевозок по маршруту регулярных перевозок в соответствии с установленным расписанием. Максимально допустимое соотношение между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным для выполнения установленным расписанием, должно составлять не более 4 процентов.
  3. Передача в региональную навигационно-информационную систему Тульской области информации о месте нахождения каждого транспортного средства, используемого на маршруте регулярных перевозок.
  4. Обеспечение исправной работы установленных в транспортном средстве оборудования для перевозок инвалидов, системы контроля температуры воздуха, электронного информационного табло, оборудования для безналичной оплаты проезда.
  5. Информирование уполномоченного органа исполнительной власти области, а также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении тарифов на регулярные перевозки не позднее, чем за тридцать календарных дней до дня начала осуществления перевозок по измененным тарифам.

Неоднократное (два и более раза) невыполнение данных требований может стать обстоятельством, при котором уполномоченные органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления обращаются в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по регулярному маршруту.  

Кроме того, законопроект предлагает регулировать отношения между органами, к компетенции которых отнесено:

  • установление маршрутов,
  • установления или изменения муниципального маршрута регулярных перевозок либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок,
  • полномочие по установлению порядка определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса.
сегодня, в 17:48 +3
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