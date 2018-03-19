Бродячие собаки нападают на жителей Богородицка

В соцсетях появилась информация о том, что в Богородицке бродячие собаки покусали несколько человек. Все истории похожи: происшествия происходят в районе Роса, животные нападают на прохожих.

Сообщения появляются в соцсетях с 6 марта:

- В Росе в районе 10 по ул. 30 лет Победы бегает собака, которая уже на многих бросалась. Сегодня сказали, что ещё одного укусила за сапог и порвала, благо за ногу не тяпнула. Прошу принять меры.

Самое свежее сообщение — вчерашнее. Пострадавшие обратились за помощью в больницу.

Администрация МО Богородицкий район всем пострадавшим отвечает одинаково:

- На отлов собак областью выделено мало денежных средств, их хватает на отлов и стерелизование нескольких собак. В настоящее время администрацией МО Богородицкий район ведется поиск организации, имеющей лицензию на отлов. Все ранее существующие организации и те, с которыми велось сотрудничество, закрылись.

Отметим, что Myslo писал о подобном случае в Богородицке в начале февраля. Тогда в администрации нам рассказали, что собака частная. Хозяйка животного не знала о «побеге» своего четвероногого друга.