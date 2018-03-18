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Впервые голосующие туляки получат билет на матч «Арсенал» — «Уфа»

Впервые голосующие туляки получат билет на матч «Арсенал» — «Уфа»

Игра состоится на Центральном стадионе 8 апреля.

18 марта в Тульской области впервые голосуют более 70 тысяч человек. Вместе с избирательным бюллетенем каждый из них получает специальные пригласительные билеты в учреждения культуры и спорта. В акции участвуют федеральные музеи, расположенные в области, 15 региональных музеев, а также выставочные залы, театры, спортивные залы.

Проголосовавшие смогут воспользоваться ими в любой день с 18 марта по 18 апреля.

Впервые голосующие смогут бесплатно прийти на матч
«Арсенал» — «Уфа», который состоится 8 апреля.

Перечень партнеров акции, а также условия ее действия размещены на сайте избирательной комиссии Тульской области.

- Акция проводится при поддержке правительства региона, — сказал министр внутренней политики и местного самоуправления Тульской области Антон Агеев. — Инициативу избиркома поддержали на региональном и муниципальном уровнях. Надеюсь, что все впервые голосующие и не только сегодня придут на избирательные участки и примут участие в выборе будущего нашей страны.

По словам министра, получить пригласительный билет можно в день выборов на избирательном участке.

Сюжет: Выборы-2018
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