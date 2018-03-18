новости
новости
Регистрация
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных»
Фото Алексея Пирязева.

Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных»

Турнир пройдет в Казани.

Юные тульские спортсмены готовятся к соревнованиям по легкой атлетике «Шиповка юных». Этот турнир — всероссийский, самый престижный для легкоатлетов школьного возраста. В соревнованиях традиционно принимают участие больше тысячи спортсменов в трех возрастных категориях — 10−11, 12−13 и 14−15 лет.

О том, как проходит подготовка наших спортсменов, рассказал глава Федерации легкой атлетики Тульской области Владимир Аллахвердян:

Владимир Аллахвердян

- В программе «Шиповки юных» четырехборье: 60 метров, прыжки в длину, бег на выносливость и метание снаряда. Традиционно тульские команды сильны в эстафетном беге. Виталий Виноградов, Евгений Глебов могут претендовать на медали как в спринте на 60 метров, так и в прыжках в длину и в личном многоборье. Мальчики в командном многоборье, я считаю, должны быть в призерах, а эстафету 4×100 должны выиграть.

В среднем возрасте, думаю, должна хорошо выступить команда девочек. В старшей группе Яков Никулин у нас претендент на медали в беге на 60 метров, Роман Ряховский — рекордсмен России в метании, также Рома в спринте на 800 метров должен быть в призерах.

Если ребята не будут «мандражировать, смогут побороться за награды. В этом году, думаю, будет 6−8 медалей у нашей сборной.

Корреспондент Myslo пообщался со спортсменами и узнал, как они настраиваются на соревнования.

Виталий Виноградов, 11 лет:

- Моя сильная сторона — это спринт. На областных соревнованиях я всегда выигрываю. В прошлом году была сильная конкуренция, ребята постарше участвовали. В этом году я тренировался упорнее. Родные меня поддерживают, настраивают на победу.

13-летняя Аня Слукина — дочь известного легкоатлета Сергея Слукина.

- Легкой атлетикой я занимаюсь чуть больше года. В Казань еду только за победой! Выступать буду во всех дисциплинах. Но лучше всего мне покоряется дистанция 60 метров. Мой личный рекорд — 8,0 сек. Я хочу быть похожей на папу: он много добился в легкой атлетике. Для меня он авторитет, с него я беру пример. Очень хочу в будущем стать спортсменкой и поехать на Олимпиаду.

Виктория Журина, 12 лет:

- Я занимаюсь легкой атлетикой два года. Мои любимые дистанции — 60 и 200 метров. На «Шиповке юных» буду выступать во всех дисциплинах. Я была в прошлом году на этих соревнованиях, там довольно сильные соперники. Обычно перед выступлением я нервничаю, но мне помогает музыка — слушаю мотивирующие песни.

Яков Никулин, 14 лет:


Яков — на фото крайний справа.

- Моя любимая дистанция — 60 метров. Попытаюсь показать хороший результат на соревнованиях, попасть в тройку или даже выиграть. Мой личный рекорд — 7,1 с. Постараюсь побить его! Волнения перед соревнованиями присутствует, но нужно настроиться и показать, на что ты способен.

Желаем ребятам удачно выступить на «Шиповке юных»!

Галерея
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 1
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 2
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 3
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 4
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 5
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 6
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 7
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 8
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 9
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 10
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 11
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 12
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 13
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 14
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 15
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 16
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 17
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 18
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 19
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 20
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 21
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 22
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 23
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 24
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 25
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 26
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 27
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 28
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 29
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 30
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 31
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 32
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 33
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 34
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 35
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 36
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 37
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 38
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 39
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 40
Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных», Фото: 41
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкоатлетыШиповка юныхсоревнования

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Впервые голосующие туляки получат билет на матч «Арсенал» — «Уфа»
Впервые голосующие туляки получат билет на матч «Арсенал» — «Уфа»
Жители Тульской области приходят голосовать целыми семьями
Жители Тульской области приходят голосовать целыми семьями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.