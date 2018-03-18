Юные туляки готовятся к легкоатлетическим соревнованиям «Шиповка юных»

Фото Алексея Пирязева.

Юные тульские спортсмены готовятся к соревнованиям по легкой атлетике «Шиповка юных». Этот турнир — всероссийский, самый престижный для легкоатлетов школьного возраста. В соревнованиях традиционно принимают участие больше тысячи спортсменов в трех возрастных категориях — 10−11, 12−13 и 14−15 лет.

О том, как проходит подготовка наших спортсменов, рассказал глава Федерации легкой атлетики Тульской области Владимир Аллахвердян:

Владимир Аллахвердян - В программе «Шиповки юных» четырехборье: 60 метров, прыжки в длину, бег на выносливость и метание снаряда. Традиционно тульские команды сильны в эстафетном беге. Виталий Виноградов, Евгений Глебов могут претендовать на медали как в спринте на 60 метров, так и в прыжках в длину и в личном многоборье. Мальчики в командном многоборье, я считаю, должны быть в призерах, а эстафету 4×100 должны выиграть. В среднем возрасте, думаю, должна хорошо выступить команда девочек. В старшей группе Яков Никулин у нас претендент на медали в беге на 60 метров, Роман Ряховский — рекордсмен России в метании, также Рома в спринте на 800 метров должен быть в призерах. Если ребята не будут «мандражировать, смогут побороться за награды. В этом году, думаю, будет 6−8 медалей у нашей сборной.

Корреспондент Myslo пообщался со спортсменами и узнал, как они настраиваются на соревнования.

Виталий Виноградов, 11 лет:

- Моя сильная сторона — это спринт. На областных соревнованиях я всегда выигрываю. В прошлом году была сильная конкуренция, ребята постарше участвовали. В этом году я тренировался упорнее. Родные меня поддерживают, настраивают на победу.

13-летняя Аня Слукина — дочь известного легкоатлета Сергея Слукина.

- Легкой атлетикой я занимаюсь чуть больше года. В Казань еду только за победой! Выступать буду во всех дисциплинах. Но лучше всего мне покоряется дистанция 60 метров. Мой личный рекорд — 8,0 сек. Я хочу быть похожей на папу: он много добился в легкой атлетике. Для меня он авторитет, с него я беру пример. Очень хочу в будущем стать спортсменкой и поехать на Олимпиаду.

Виктория Журина, 12 лет:

- Я занимаюсь легкой атлетикой два года. Мои любимые дистанции — 60 и 200 метров. На «Шиповке юных» буду выступать во всех дисциплинах. Я была в прошлом году на этих соревнованиях, там довольно сильные соперники. Обычно перед выступлением я нервничаю, но мне помогает музыка — слушаю мотивирующие песни.

Яков Никулин, 14 лет:



Яков — на фото крайний справа.

- Моя любимая дистанция — 60 метров. Попытаюсь показать хороший результат на соревнованиях, попасть в тройку или даже выиграть. Мой личный рекорд — 7,1 с. Постараюсь побить его! Волнения перед соревнованиями присутствует, но нужно настроиться и показать, на что ты способен.

Желаем ребятам удачно выступить на «Шиповке юных»!