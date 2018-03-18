Депутат Виктор Дзюба пришел голосовать с сыном

- Моему сыну Кириллу месяц назад исполнилось 18 лет, и эти выборы для него первые, — сказал Виктор Дзюба. — Я видел, что люди идут с улыбками. Люди верят в хорошее. Избиратели узнали меня во время голосования, так что с участка я уехал с целым портфелем наказов.

По словам Наталии Пилюс, уже с утра на ее избирательном участке было много голосующих, пришлось подождать в очереди.

- Я пообщалась с председателем комиссии, никаких замечаний не было, — говорит Наталия Пилюс. — Процесс организован прозрачно, и никаких сомнений по итогам выборах, на мой взгляд, ни у кого быть не должно. Я голосовала за будущее страны, за талантливых детей, и я уверена, что у России большие перспективы. Поучаствовала и в голосовании по местным вопросам. Мы все хотим жить в чистых благоустроенных городах, иметь хороший транспорт. И в решении этих вопросов мы отдаем приоритет мнению людей.

- Выборы организованы отлично, — отметил Владимир Афонский. — На участки приходят семьями, я тоже голосовал вместе с женой и младшим сыном. Для людей это действительно праздник. Я побывал на трех участках, и везде царит уютная атмосфера.