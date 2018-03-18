Более 400 культурно-развлекательных мероприятий проходят в Тульской области в день выборов

Об этом на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

- Культурная программа 18 марта – очень насыщенная, – сказала Татьяна Рыбкина. - Концертные и развлекательные программы, уличные забавы, конкурсы, выставки, мастер-классы, музыкально-литературные гостиные.

По словам министра, в Тульском областном театре юного зрителя для всех желающих пройдет мастер-класс по сценическому движению. В этнодворе «Тульский Левша до 17.00 работает интерактивная программа «Тайны деревянного дома».

Бесплатные экскурсии для впервые голосующих молодых людей проводят в музее-усадьбе А.Т. Болотова. Студенты Новомосковского музыкального колледжа им. М.И. Глинки подготовили различные тематические музыкальные программы. Это и оркестровые, и фольклорные, и эстрадные произведения. Программа «Музыкальный калейдоскоп» будет представлена в ДК поселка Славный. В Дубне открыта выставка «Дворяне Мосоловы в реальности и легендах».

Всего для жителей региона подготовлено более 400 различных культурных мероприятий.