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В Туле 15 избирательных участков – именные
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле 15 избирательных участков – именные

Это участки имени Всеволода Руднева, Героев России, Владимира Высоцкого, а также участки «Тула пряничная», «Тула самоварная» и др.

В Туле всего сформировано 268 стационарных избирательных участков. Они располагаются в 160 центрах голосования, в 11 из которых организованы дополнительные тематические экспозиции различной направленности.

Так, в ЦО № 8 избирательный участок посвящен олимпийским достижениям, в ЦО №23 – тульской продукции, в ДК «Косогорец» – тульской игрушке.

15 участков - именными, на каждом из них организованы соответствующие тематические экспозиции и выставки, изготовлены именные баннеры. Это участки имени Никиты Демидова, Василия Грязева, Всеволода Руднева, Героев России, Владимира Высоцкого, а также участки «Тула пряничная», «Тула самоварная» и др.

16 избирательных участков располагаются в местах временного пребывания избирателей.

На избирательных участках установлены камеры и все необходимое технологическое оборудование. Все избирательные комиссии обеспечены средствами связи, транспортом, металлодетекторами.

Сюжет: Выборы-2018
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