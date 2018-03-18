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18 марта туляки смогут проголосовать по общегородским вопросам

18 марта туляки смогут проголосовать по общегородским вопросам

Жители города смогут выбрать стратегию развития транспорта и общественные пространства, которые необходимо благоустроить.

Сегодня, 18 марта, туляков приглашают принять участие в голосовании по общегородским вопросам. Жителям города предложат проголосовать за 10 общественных пространств, которые необходимо благоустроить.

Также можно высказать мнение о развитии транспорта: необходима ли выделенная полоса для общественного транспорта, нужно ли сохранить трамвайное движение, нужно ли использовать пассажирский  автотранспорт разной вместимости.

Голосование стартовало в 8.00 и завершится в 20.00.

Сюжет: Как благоустроят Тулу в 2018 году
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