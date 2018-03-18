18 марта туляки смогут проголосовать по общегородским вопросам
Жители города смогут выбрать стратегию развития транспорта и общественные пространства, которые необходимо благоустроить.
Сегодня, 18 марта, туляков приглашают принять участие в голосовании по общегородским вопросам. Жителям города предложат проголосовать за 10 общественных пространств, которые необходимо благоустроить.
Также можно высказать мнение о развитии транспорта: необходима ли выделенная полоса для общественного транспорта, нужно ли сохранить трамвайное движение, нужно ли использовать пассажирский автотранспорт разной вместимости.
Голосование стартовало в 8.00 и завершится в 20.00.
сегодня, в 11:51, 32 552 2
сегодня, в 10:41, 18 578 -6
сегодня, в 10:24, 135 7571 -12
13 марта, в 10:27, 297 3909 -2
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