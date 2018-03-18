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Евгений Авилов: «Это наш город, нам его развивать, строить, благоустраивать»

Евгений Авилов: «Это наш город, нам его развивать, строить, благоустраивать»

Глава администрации города принял участие в голосовании.

18 марта проходят выборы президента России. Также в этот день жители Тулы могут проголосовать за стратегию развития транспорта в городе и выбрать общественные пространства, которые необходимо благоустроить.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов уже посетил избирательный участок.

- Сегодня решается достаточно многое для нашей страны и для нашего города в том числе. Голосование по формированию комфортной городской среды — это первый наш такой опыт именно изучения общественного мнения жителей по благоустройству нашего города. Мы этот опыт и дальше будем развивать. Я уверен, что на следующих выборах при изучении общественного мнения мы будем пользоваться этим инструментом. Я уверен, что сегодня он докажет свою целесообразность и справедливость. Еще раз приглашаю всех на выборы — это наш город, нам его развивать, строить, благоустраивать. Это очень важно, приходите. — сказал Авилов.

сегодня, в 09:31 −14
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