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В Тульской области на 10 утра проголосовали почти 10% жителей

В Тульской области на 10 утра проголосовали почти 10% жителей

Самый высокий процент в Куркинском районе – 18,86%.

В 10.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя областного избиркома.
 
По его словам, на 10.00 в регионе успели проголосовать 114 781 избиратель. Это 9,72% от общего числа избирателей Тульской области.
 
- Пока самый высокий процент явки – 18,86% – в Куркинском районе, - отметил Александр Машков. - Это закономерно: в сельских районах люди встают пораньше. В городских территориях – пока в среднем около 7%.
 
В Новомосковске спустя два часа после открытия избирательных участков явка составила 9,43.
 
Данные о явке избирателей в Туле на 10.00: Зареченский район – 9,75%, Привокзальный район – 7,86%, Пролетарский – 8,56%, Советский район – 9,56%, Центральный район – 9,83%.
 
Также Александр Машков сообщил, что на данный момент выборы проходят без нарушений.
 
Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей будут поступают в 12.00, 15.00 и 18.00.
Сюжет: Выборы-2018
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