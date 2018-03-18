В Тульской области на 10 утра проголосовали почти 10% жителей

В 10.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя областного избиркома.

По его словам, на 10.00 в регионе успели проголосовать 114 781 избиратель. Это 9,72% от общего числа избирателей Тульской области.

- Пока самый высокий процент явки – 18,86% – в Куркинском районе, - отметил Александр Машков. - Это закономерно: в сельских районах люди встают пораньше. В городских территориях – пока в среднем около 7%.

В Новомосковске спустя два часа после открытия избирательных участков явка составила 9,43.

Данные о явке избирателей в Туле на 10.00: Зареченский район – 9,75%, Привокзальный район – 7,86%, Пролетарский – 8,56%, Советский район – 9,56%, Центральный район – 9,83%.

Также Александр Машков сообщил, что на данный момент выборы проходят без нарушений.

Следующие данные ГАС «Выборы» о явке избирателей будут поступают в 12.00, 15.00 и 18.00.