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Туляки выберут логотипы 14 малых городов региона

Туляки выберут логотипы 14 малых городов региона

Голосование за лучший бренд проходит на избирательных участках почти во всех районах Тульской области.

18 марта, в день выборов Президента Российской Федерации, для жителей и гостей Тульской области открылись 1 136 избирательных участков. Многие из них дают жителям не только возможность выбрать президента, но и больше узнать о своей малой родине.
 
Так, 52 избирательных участка в Тульской области носят имя известных жителей региона именных или связаны с историческим событиями. Среди них – участки «Лев Толстой», «Куликово поле», которые появились впервые в 2011 году». Ряд тематических участков сегодня встретят избирателей впервые – это «Музыкальный», «Литературный», «Патриотический», «Спортивный» и др.  На избирательном участке «Герои России» (Центр образования №1 г. Тулы имени Героя России Сергея Горшкова) организована экспозиция, рассказывающая о туляках-героях и представляющая макеты современного оружия производства Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова и НПО «Сплав». 
В муниципальных образованиях Тульской области открылись специальные счетные участки, где проходит рейтинговое голосование за лучший логотип 14 исторических городов региона. 
Это Арсеньево, Архангельское, Белев, Венев, Волово, Дубная, Заокский, Куркино, Одоев, Плавск, Суворов, Теплое, Чернь, Ясногорск. 
Голосование ведется в рамках проекта «Бренды малых городов». 
 
В открытом творческом конкурсе на лучший логотип участвовали как профессиональные дизайнеры, так и любители. На конкурс принято более 200 работ. Экспертная комиссия определила 10 лучших логотипов, которые и были вынесены на голосование. Работы можно увидеть в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля и на сайте конкурса.
 
Кроме того, жители 10 муниципальных образований региона с помощью рейтингового голосования определят первоочередные объекты благоустройства своих населенных пунктов. Средства на проведение работ выделены в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
 
Жители Тулы вместе с объектами благоустройства определят также основные направления транспортной стратегии развития города.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:05 0
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