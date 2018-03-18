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Житель Ясногорского района угнал машину знакомого, чтобы не идти пешком по морозу

Житель Ясногорского района угнал машину знакомого, чтобы не идти пешком по морозу

Законный владелец автомобиля обратился в полицию.

В Ясногорском районе полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля. По предварительным данным, 29-летний мужчина распивал алкоголь в квартире у своего 40-летнего знакомого. Гость не захотел возвращаться домой поздней ночью пешком по холоду и решил воспользоваться автомобилем собутыльника. Взяв ключи от «двенашки», припаркованной около дома, он уехал домой.

Обнаружив отсутствие машины, законный владелец обратился в полицию. Сотрудники отдела МВД России по Ясногорскому району нашли и само транспортное средство, и подозреваемого в угоне.

- 29-летний неработающий ранее судимый предполагаемый похититель признался в нарушении закона. Автомобиль возвращён хозяину, а в полиции проводят работу по выяснению всех деталей происшествия, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:37 +1
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