Сегодня будет разыгран главный приз конкурса «СелфиВыбор71» – автомобиль

Об этом на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии сообщил руководитель общественной организации «Добрый мир» Антон Неклюдов.

«Добрый мир» — организатор конкурса «СелфиВыбор71». Его участниками могут стать граждане России, постоянно проживающие в Тульской области, достигшие возраста 18 лет, зарегистрированные в одной из социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook), а также на сайте акции СелфиВыбор71.рф.

Конкурс идет уже третий месяц и приурочен к известным праздникам: Дню российского студенчества, Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню.

Сегодняшний конкурс приурочен ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Для участия в нем нужно сделать селфи на фоне баннеров (плакатов) конкурса, которые находятся в зданиях помещений для голосования.

Фото нужно разместить на сайте СелфиВыбор71.рф и на своей странице в социальной сети 18 марта до 20:00 часов с указанием главного хештега акции #селфиВЫБОР71, а также хештега выбранной номинации конкурса. Всего таких номинаций пять, подробнее о них можно узнать на сайте акции. Победители в каждой из номинаций определяются по количеству лайков, набранных фотографией участника на сайте акции.

Среди призов — iPhone 8, путевки в Крым и многое другое. Главный приз — автомобиль.

ВНИМАНИЕ: лайки под фотографиями на сайте конкурса на все призы, кроме автомобиля, собираются до 16 часов.