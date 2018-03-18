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Юрий Цкипури: «Люди сами должны решать судьбу своих территорий»
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Юрий Цкипури: «Люди сами должны решать судьбу своих территорий»

Мэр города посетил избирательный участок.

Мэр Тулы Юрий Цкипури вместе с супругой Галиной Николаевной посетили избирательный участок № 2354, расположенный по улице Металлургов в филиале МАУК «ГКЗ» «Центр культуры и досуга».

– Уверен, что равнодушных людей в этом не будет. Мы ценим мир и стабильность, чтим традиции и честно трудимся на благо тульского края, открыто радеем за развитие и процветание города-героя Тулы, области и страны в целом. Выбор президента России – большая ответственность каждого из нас. Потому голос каждого должен быть услышан, – подчеркнул Юрий Цкипури.

Мэр также отметил, что сегодня туляки сделают еще один важный выбор.

– В Туле проводится общегородской опрос по благоустройству общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году и определению транспортной стратегии города. Всенародное голосование – объективный способ выявления общественного мнения относительно будущего развития областного центра. Люди сами должны решать судьбу своих территорий.

Сюжет: Выборы-2018
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