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Заявление о голосовании на дому туляки могут подать 18 марта до 14.00
Фото infokolomna.ru

Заявление о голосовании на дому туляки могут подать 18 марта до 14.00

Если по состоянию здоровья вы не можете прийти на избирательный участок в день выборов, у вас есть возможность проголосовать на дому.

Для этого до 14 часов 18 марта необходимо обратиться в свою участковую комиссию по месту регистрации. Телефон участковой комиссии можно узнать на сайте облизбиркома по ссылке или по телефону горячей линии ЦИК 8 800 707 2018.

Для голосования на дому используют специальные переносные ящики, количество которых на избирательном участке зависит от числа избирателей. Все ящики опечатаны в день выборов одновременно с основными урнами для голосования.

Для тех туляков, кто в день голосования находится в медицинском стационаре, открыты 19 временных избирательных участков в учреждениях здравоохранения Тулы, Венёвского и Кирееевского районов.

 

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