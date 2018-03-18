Туляк предлагает идею: «Хочешь ехать по выделенной полосе – подвези соседа!»

Так называемой „бонусной“ категорией могут стать легковые машины, в которых заняты все пассажирские места. При максимальном использовании личного ресурса для общественной пользы автомобилю разрешается проехать загруженный участок по выделенной полосе. За соблюдением этого правила может следить ГИБДД. Так, как инспекторы обычно контролируют соблюдение ПДД — в выборочном порядке.

Идеология предложения проста: город — это приоритет общественных интересов. Потому на участке с плотным трафиком должно быть преимущество у транспорта, выполняющего социальные задачи.

Если и водитель личного авто желает быть в этой категории, то должен выполнять схожие функции: подвозить в своей машине близких, коллег, знакомых и просто людей с остановки — и только так получит бонус.

В региональных центрах РФ существует не только проблема утренних/вечерних пробок. Ситуация подчас усугубляется деградацией института общественного транспорта. Троллейбусные и автобусные парки пребывают в упадке, на рынке пассажирских перевозок преобладают малогабаритные маршрутки, которые часто переполнены. Однако в отличие от метро, ехать в них не только тесно, но и долго.

Уплотнению дорожного трафика способствует прирост города всё новыми жилыми кварталами по окраинам. Потому на пути в городской центр и обратно образуются „бутылочные горлышки“, в которых простаивает и общественный транспорт. В сложившихся условиях личный автомобиль превращается в роскошь, но уже не столько для самого владельца, сколько для города и его здравого смысла.

Надо, как минимум, предоставить приоритетную возможность проезда общественному транспорту. Как максимум, данная инициатива может способствовать замещению недостающих мощностей пассажирских перевозок на тех же личных автомобилях.

Представляется более целесообразным вводить режим выделенных полос не на постоянной основе, а в часы утренних и вечерних пробок. Когда ситуация с ними наиболее иллюстративная. Ведь люди, спешащие на работу или обратно, равны друг перед другом в сложившейся ситуацией. Но в одной маршрутке, автобусе и троллейбусе граждан едет несоизмеримо больше, чем в одной легковой машине.

Поэтому демократическое большинство в определении приоритета пассажирских перевозок может нивелироваться только максимальным содействием интересам общества — когда полностью используются возможности транспортного средства».

Напомним, этот вопрос в числе прочил вынесен сегодня на общественное обсуждение. Выразить свое мнение по вопросу организации выделенных полос для общественного транспорта жители Тулы могут на избирательном участке по месту жительства.