С сегодняшнего дня водителей обязали носить светоотражающие жилеты

В России 18 марта вступило в силу правило, согласно которому водители обязаны надевать светоотражающую куртку или жилет, если они покидают автомобиль в случае вынужденной остановки вне населенных пунктов. Об этом пишет «Газета.ру».

Соответствующий пункт правил дорожного движения (ПДД) был ранее внесен постановлением правительства России. Новое правило также касается дневного времени суток, если видимость на дороге значительно ограничена.

Санкция за несоблюдение новых требований ПДД будет применяться в случае ДТП.

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