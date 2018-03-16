Фото из архива MySlo
Погода в Туле 17 марта: переменная облачность, гололедица, днём до -10
Синоптики обещают умеренный северо-восточный ветер и низкое давление.
Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается переменная облачность.
Днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от -18 до -13, днём – от -10 до -5 градусов. Атмосферное давление низкое – 740-745 мм рт. ст.
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