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Погода в Туле 17 марта: переменная облачность, гололедица, днём до -10
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 17 марта: переменная облачность, гололедица, днём до -10

Синоптики обещают умеренный северо-восточный ветер и низкое давление.

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается переменная облачность.

Днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13, днём – от -10 до -5 градусов. Атмосферное давление низкое – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +1
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