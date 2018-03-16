Погода в Туле 17 марта: переменная облачность, гололедица, днём до -10

Фото из архива MySlo

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается переменная облачность.

Днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -18 до -13, днём – от -10 до -5 градусов. Атмосферное давление низкое – 740-745 мм рт. ст.