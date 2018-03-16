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В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

По всем вопросам жители региона могут обращаться в ЕДДС.

В субботу, 17 марта, в администрации дежурит заместитель главы администрации города по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин.

В воскресенье за порядком проследит первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Станиславович Галкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:05 +2
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