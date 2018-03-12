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В Тульском регионе Московской железной дороги готовятся к паводку

В Тульском регионе Московской железной дороги готовятся к паводку

Железнодорожники проводят спецмероприятия.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов в Тульском регионе МЖД железнодорожники проводят специальные мероприятия по своевременной подготовке сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод.

В настоящее время идут работы по подготовке водоотводных сооружений, вскрытию водоотводных канав, проведена проверка готовности техники (бульдозеров, кранов, самосвалов).

В Тульской и Узловской дистанциях пути сформированы противоразмывные поезда, которые при необходимости будут выезжать на железнодорожные перегоны для оперативной ликвидации последствий подтопления. В составе противоразмывного поезда крытый вагон с инвентарем и несколько грузовых платформ с материалами для восстановления разрушенных элементов железнодорожного полотна.

Особое внимание уделено контролю ситуации на участках пути, расположенных в непосредственной близости от рек и водохранилищ, а также в местах обильного разлива талых вод.

Организован осмотр больших железнодорожных мостов через реки Ока, Упа, Красивая Меча, Осётр, Плава.

Наблюдения за состоянием подъема воды на водомерных постах на реках и у мостов будут проводиться до полного спада уровня воды. На самых проблематичных участках железнодорожники, как и в предыдущие годы, выставят круглосуточные посты наблюдения.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:00 +1
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Тульская область

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