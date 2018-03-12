Где тулякам проверить здоровье детей бесплатно и без очереди
16 марта 2018 года в Тульской детской областной клинической больнице пройдет День открытых дверей.
16 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится День открытых дверей.
Прием будут вести следующие специалисты:
- хирург
- офтальмолог
- оториноларинголог
- кардиолог
- эндокринолог
- нефролог
- гастроэнтеролог
- невролог
- психиатр
- аллерголог
- акушер-гинеколог
- уролог
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
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