Где тулякам проверить здоровье детей бесплатно и без очереди

16 марта 2018 года в Тульской детской областной клинической больнице пройдет День открытых дверей.

16 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (Тула, ул. Бондаренко, 39) состоится День открытых дверей.

Прием будут вести следующие специалисты:

хирург

офтальмолог

оториноларинголог

кардиолог

эндокринолог

нефролог

гастроэнтеролог

невролог

психиатр

аллерголог

акушер-гинеколог

уролог

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).