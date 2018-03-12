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Житель Рязанской области обокрал шестерых туляков

Житель Рязанской области обокрал шестерых туляков

Мужчина был задержан в Кимовском районе.

В Кимовском районе полицейские задержали подозреваемого в кражах из гаражей. По имеющейся у полицейских информации, 35-летний неработающий ранее судимый житель Рязанской области причастен как минимум к 6 хищениям чужого имущества в Тульском регионе.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личность злоумышленника и его местонахождение, а в дальнейшем его удалось задержать в соседней области. Подозреваемый признался в содеянном.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:04 +1
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Место
Тульская областьКимовский район
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житель Рязани

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