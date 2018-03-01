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Сергей Харитонов о Послании: «Очень важно, что Президент уникально знает жизнь страны»

Сергей Харитонов о Послании: «Очень важно, что Президент уникально знает жизнь страны»

Председатель Тульской областной Думы прокомментировал Послание.

Сегодня, 1 марта, Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральной Собранию РФ. На церемонии оглашения Послания главы государства присутствовал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

После завершения мероприятия Сергей Харитонов поделился своими впечатлениями.

– Фундаментальное, вдохновляющее и в то же время, наполненное конкретными задачами Послание. Очень важно, что Президент уникально знает жизнь страны, – подчеркнул Сергей Алексеевич. – Во главу угла поставлено сохранение нашей нации, народа, повышение благосостояния людей. Важное направление – пространственное развитие России, очень серьезные вложения будут сделаны в создание отечественной инфраструктуры. Большое внимание уделено вопросам национальной безопасности. И все это – на основе прорывных технологий, современных технологических решений.

Поставлены задачи пополнения бюджета, расширения возможностей науки, развития социальной сферы. Многое будет сделано для поддержки молодежи и старшего поколения.

Это было очень важное, емкое, программное послание Президента.

 

Сюжет: Послание Президента РФ Федеральному собранию - 2018
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