В Тульском музее оружия открывается экспозиция «Достичь и превзойти!»

Фото из архива Myslo.

Завтра, 2 марта, в Тульском музее оружия (в здании-шлеме) открывается новая выставка «Достичь и превзойти! К 90-летию В.П. Грязева».

Выставка посвящена жизни и деятельности легендарного тульского конструктора-оружейника, ученого, педагога, воспитавшего плеяду талантливых конструкторов Василия Грязева.

Посетители смогут проследить жизненный путь знаменитого конструктора по уникальным документам, фотографиям и личным вещам.

В тот же день, 2 марта, в здании музея на территории Тульского кремля откроется выставка «Охотничье оружие XVII-XIX веков».

На экспозиции представлены уникальные модели российского и европейского оружия. В числе представленных экспонатов:

охотничий штуцер 17 века с колесцовым замком, богато украшенный художественной гравировкой и инкрустированный костью;

фитильное ружье начала 20 века, изготовленное в Средней Азии, — редкий образец использования архаичного фитильного замка.

Посетители музея впервые увидят отреставрированное кремневое ружье с вращающимся блоком из двух стволов.