В Тульском музее оружия открывается экспозиция «Достичь и превзойти!»
Выставка посвящена легендарному конструктору Василию Грязеву.
Завтра, 2 марта, в Тульском музее оружия (в здании-шлеме) открывается новая выставка «Достичь и превзойти! К 90-летию В.П. Грязева».
Выставка посвящена жизни и деятельности легендарного тульского конструктора-оружейника, ученого, педагога, воспитавшего плеяду талантливых конструкторов Василия Грязева.
Посетители смогут проследить жизненный путь знаменитого конструктора по уникальным документам, фотографиям и личным вещам.
В тот же день, 2 марта, в здании музея на территории Тульского кремля откроется выставка «Охотничье оружие XVII-XIX веков».
На экспозиции представлены уникальные модели российского и европейского оружия. В числе представленных экспонатов:
- охотничий штуцер 17 века с колесцовым замком, богато украшенный художественной гравировкой и инкрустированный костью;
- фитильное ружье начала 20 века, изготовленное в Средней Азии, — редкий образец использования архаичного фитильного замка.
Посетители музея впервые увидят отреставрированное кремневое ружье с вращающимся блоком из двух стволов.