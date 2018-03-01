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В Тульском музее оружия открывается экспозиция «Достичь и превзойти!»
Фото из архива Myslo.

В Тульском музее оружия открывается экспозиция «Достичь и превзойти!»

Выставка посвящена легендарному конструктору Василию Грязеву.

Завтра, 2 марта, в Тульском музее оружия (в здании-шлеме) открывается новая выставка «Достичь и превзойти! К 90-летию В.П. Грязева».

Выставка посвящена жизни и деятельности легендарного тульского конструктора-оружейника, ученого, педагога, воспитавшего плеяду талантливых конструкторов Василия Грязева.

Посетители смогут проследить жизненный путь знаменитого конструктора по уникальным документам, фотографиям и личным вещам.

В тот же день, 2 марта, в здании музея на территории Тульского кремля откроется выставка «Охотничье оружие XVII-XIX веков».

На экспозиции представлены уникальные модели российского и европейского оружия. В числе представленных экспонатов:

  • охотничий штуцер 17 века с колесцовым замком, богато украшенный художественной гравировкой и инкрустированный костью;
  • фитильное ружье начала 20 века, изготовленное в Средней Азии, — редкий образец использования архаичного фитильного замка.

Посетители музея впервые увидят отреставрированное кремневое ружье с вращающимся блоком из двух стволов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:03 +1
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Люди
Василий Грязев
Место
Музей оружияТула

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