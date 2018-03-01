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В Туле прошел открытый турнир по каратэ WKU

В Туле прошел открытый турнир по каратэ WKU

Соревнования прошли в двух видах программы: кумитэ и тамэсивари.

В Туле прошел открытый турнир по каратэ (WKU). В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Тулы, Тульской и Московской областей. Турнир был посвящен памяти подвига героев 6 роты 76 Псковской дивизии ВДВ.

Соревнования прошли в двух видах программы: кумитэ (свободные поединки) и тамэсивари (соревнования на силу удара). Награды были разыграны в восьми возрастных группах.

Тульские команды были представлены сильнейшими клубами: «Чемпион», «Шодан», сборной командой «ТРФТК"и др.

Победители: Воеводин Василий, Симкин Алексей, Чекулаев Фёдор, Звягинцев Николай, Королёв Павел, Денисов Алексей, Утицын Григорий, Башилов Артём, Кураков Роман, Клименко Максим, Максакова Ольга, Раикова Юлия, Голосова Ульяна.

Вторые места заняли: Панин Николай, Носов Николай, Тихомиров Иван, Костюшко Сергей, Зелепухин Даниил, Иванов Никита, Соустов Илья, Свирин Владислав, Копылов Вадим, Лазарева Ксения.

Третьи места заняли: Преображенский Артём, Суровцев Антон, Мишкин Алексей, Артёмов Георгий, Азеев Ринат, Рыжова Серафима.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:31 +2
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