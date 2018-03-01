Владимир Груздев: «Владимир Путин – истинный лидер России»

В церемонии оглашения ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию приняли участие руководители Ассоциации юристов России. Организацию представляли председатель Правления, экс-глава Тульской области Владимир Груздев и сопредседатели Ассоциации Павел Крашенинников и Вениамин Яковлев.

В 2018 году Владимир Путин в 14-й раз выступил перед Федеральным Собранием. Отличительной чертой этой церемонии стало использование визуального ряда. Впервые речь главы государства сопровождалась инфографикой.

«Сегодняшнее послание носит особый характер, – сказал в начале выступления Владимир Путин. – Значимость нашего выбора сегодня определяет судьбу страны на годы вперед. Мы прошли через масштабные непростые преобразования, справились с очень сложными вызовами».

В своем выступлении глава государства поднял ряд жизненно важных вопросов: от развития технологий до вопросов здравоохранения, демографии и экономики, обновления городской среды и расширения магистральной инфраструктуры страны.

«Мы готовы к прорыву. Главное – благосостояние граждан страны, – подчеркнул Владимир Путин. –Чтобы идти вперед и динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах. Быть страной, открытой миру, новым идеям и инициативам. Отставание – это болезнь, которая разрушает организм изнутри, а организм этого даже не чувствует».

В рамках послания Федеральному Собранию глава государства большое внимание уделил юридической составляющей развития страны:

«Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами, такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость. Я прошу рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием Верховного суда, правоохранительных органов, прокуратуры, представителей делового сообщества подготовить на этот счет конкретные предложения. Нормы уголовного права должны жестко действовать в отношении преступлений против интересов граждан, общества, экономических свобод. Это посягательство на собственность и средства граждан, рейдерские захваты, нарушение конкуренции, уклонение от уплаты налогов и разворовывание бюджетных средств».

После мероприятия председатель Правления АЮР Владимир Груздев сказал, что Владимир Путин – истинный лидер России, который не только объединил страну, но и создал многолетний потенциал ее развития:

Владимир Путин наметил стратегические задачи развития страны на десятилетия, определил важнейшие направления развития государства и общества. Наша страна готова вместе со своим лидером к новым вызовам и решению актуальных задач.

Напомним, что Президент России Владимир Путин является одним из инициаторов создания Ассоциации юристов России и имеет членский билет АЮР № 1.