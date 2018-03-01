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Алексей Дюмин: «Послание Президента – четкий план развития страны на ближайшие годы»

Алексей Дюмин: «Послание Президента – четкий план развития страны на ближайшие годы»

Послание подтвердило, что стратегия развития нашего региона созвучна курсу Президента.

1 марта Президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному Собранию РФ. 

Впервые глава государства обратился к парламенту не из Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, а из Большого Манежа. Новым было не только место проведения, но и формат Послания, которое сам Владимир Владимирович назвал «рубежным». Ключевой темой стала безопасность страны и будущего всего мира. 

Президент подчеркнул, что за последние годы страна обновилась, существенно укрепила свою обороноспособность. Новацией стало представление во время оглашения Послания новых образцов суперсовременного вооружения, которое создается в том числе руками тульских оборонщиков. Ученых-оружейников Владимир Путин назвал «героями нашего времени» и от имени народа России сердечно поблагодарил за труд и за результаты. 

Присутствовавший в зале губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил: 

- Президент четко дал понять, что наша страна надёжно защищена от любых внешних угроз и всегда сможет дать отпор агрессору в любой точке земного шара. И благодаря этому нам как никогда важно сосредоточиться на внутренней повестке. На решении задач модернизации экономики, технологической революции, пространственного развития, увеличения инвестиций в инфраструктуру, развития образования, улучшения демографической ситуации.

Президент обратил внимание на необходимость развития экономики темпами выше мировых, существенного увеличения инвестиций в современные коммуникации, в том числе за счет инфраструктурной ипотеки и контрактов жизненного цикла.

Отметим, что Тульская область выбрана в качестве одного из пилотных регионов для реализации проекта инфраструктурной ипотеки.

Глава государства особо остановился на снижении административных барьеров и давления на бизнес, создании «массового и деятельного среднего класса». 

В числе ключевых задач ближайших лет – ежегодное улучшение жилищных условий 5 миллионов россиян, что требует увеличения объемов строительства на 50% и снижения ипотечных ставок до 7%. 

Большое внимание Президент уделил демографии и социальной сфере. Будет увеличено финансирование мероприятий по охране материнства и детства на 40% - до 3,4 млрд рублей в год. Владимир Путин поставил перед Россией амбициозную задачу войти в число стран со средней продолжительностью жизни более 80 лет. Причем важно не только повысить этот показатель, но и продлить период активной здоровой жизни человека.

Президент также обозначил необходимость существенного увеличения финансирования медицинской отрасли. 

Подробности в нашем сюжете здесь.

Послание подтвердило, что стратегия развития Тульской области созвучна курсу Президента.

Это и акцент на инвестиции в перевооружение и модернизацию предприятий, производство супермощного высокоточного оружия. Это и особое внимание материнству и детству, заботе о пожилых людях. Это и важность образования, создания свободной творческой среды для молодежи, условий для развития инициативы, новых перспективных проектов и стартапов. 

Владимир Путин назвал главный ориентир развития страны. По его словам, в основе всего – сбережение народа, качество жизни, благополучие граждан. Фундамент для этого создан. Как подчеркнул Президент, у России есть опыт реализации масштабных программ и социальных проектов.

Комментируя Послание главы государства, Алексей Дюмин отметил:

Алексей Дюмин

- В Послании мы услышали четкий, понятный план развития страны на ближайшие годы. Не просто так Президент назвал их решающими для страны – рубежными. Владимир Владимирович особо подчеркнул важность технологического прорыва и необходимость соответствовать времени, в котором мы живем. 

Этот подход и эти задачи крайне актуальны и для нашего региона, наших предприятий и планов индустриального развития. Президент также обозначил новые параметры демографической политики. Для Тульской области как одного из самых возрастных регионов России особенно важно найти эффективные пути улучшения демографической ситуации. 

Я увидел и еще раз подчеркнул для себя, что страна находится в надежных руках. Россия стала не просто устойчивой и стабильной, а самостоятельной. Это главное».


Отметим, что на Послание было аккредитовано порядка 700 журналистов. В зале присутствовало более 1000 человек. Это члены обеих палат парламента — Государственной Думы и Совета Федерации, члены Правительства, Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов, представители бизнеса, общественные деятели. Оглашение Послания продолжалось 1 час 57 минут.

Сюжет: Послание Президента РФ Федеральному собранию - 2018
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