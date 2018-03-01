Владимир Путин: «Для всех, кто готов служить Отечеству, Россия — страна возможностей»

Фото hr-director.ru

Обращаясь к Федеральному Собранию, Президент страны уделил особое внимание продвижению профессиональных кадров во всех сферах — от государственной службы до науки и производства. Для поддержки молодых рабочих, предпринимателей, новаторов, волонтёров, школьников и студентов в стране проходит конкурс «Лидеры России» и реализуется ряд других проектов.

– Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперёд.

Все проекты, приоритеты, о которых говорил сегодня, – пространственное развитие, инвестиции в инфраструктуру, образование, здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, содействие талантам, молодёжи — всё это призвано работать на одну, стратегическую задачу — прорывное развитие России.

При этом, конечно, мы не можем забывать и о надёжном обеспечении её безопасности, — подытожил Владимир Путин.