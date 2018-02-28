Улицы Сойфера и Замочная в Туле стали односторонними

Изменения вступили в силу с 28 февраля.

Для исполнения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» администрацией Тулы принято решение об изменении дорожно-транспортной сети.

В частности, речь идёт об ограничении остановки и стоянки транспорта и введении одностороннего движения на двух участках.

Односторонней станут улицы Замочная (участок от ул. Марата до ул. Степанова) и Сойфера (участок от ул. Советской до ул. Ленина). Изменения вступили в силу 28 февраля.