Ночью в Туле сгорел гараж с автомобилем внутри

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

27 февраля в 21.59 в службу спасения сообщили о возгорании гаража, расположенного в Туле на ул. Бежковской.

Пять пожарных расчетов прибыли на место происшествия в 22.09. Спустя 11 минут с огнем удалось справиться. Пострадавших нет.

В результате происшествия гараж выгорел на площади 15 кв. м. Внутри находился автомобиль ВАЗ-2131. У него выгорел салон, моторный отсек, повреждено лако-красочное покрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 21 человек и 5 единиц техники. Причина пожара выясняется.