Фото: dush-triumf.ru.
Тульские гимнастки стали победителями турнира в Воронеже
Поздравляем спортсменок!
С 24 по 25 февраля в Воронеже прошел открытый турнир по эстетической гимнастике «Резонанс». В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменок.
Тульскую спортивную школу «Триумф» представляла команда «Рубин в таком составе:
- Богданова Юлия,
- Кожемякина Анна,
- Комина Софья,
- Лаврухина Валерия,
- Оленникова Александра,
- Панина Анастасия,
- Парфенова Софья,
- Становова Ульяна.
Наши спортсменки уверенно заняли первое место! Тренирует девчонок Толкалина К.Г.
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