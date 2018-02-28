Тульские гимнастки стали победителями турнира в Воронеже

Фото: dush-triumf.ru.

С 24 по 25 февраля в Воронеже прошел открытый турнир по эстетической гимнастике «Резонанс». В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменок.

Тульскую спортивную школу «Триумф» представляла команда «Рубин в таком составе:

Богданова Юлия,

Кожемякина Анна,

Комина Софья,

Лаврухина Валерия,

Оленникова Александра,

Панина Анастасия,

Парфенова Софья,

Становова Ульяна.

Наши спортсменки уверенно заняли первое место! Тренирует девчонок Толкалина К.Г.