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Тульские гимнастки стали победителями турнира в Воронеже
Фото: dush-triumf.ru.

Тульские гимнастки стали победителями турнира в Воронеже

Поздравляем спортсменок!

С 24 по 25 февраля в Воронеже прошел открытый турнир по эстетической гимнастике «Резонанс». В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменок.

Тульскую спортивную школу «Триумф» представляла команда «Рубин в таком составе:

  • Богданова Юлия,
  • Кожемякина Анна,
  • Комина Софья,
  • Лаврухина Валерия,
  • Оленникова Александра,
  • Панина Анастасия,
  • Парфенова Софья,
  • Становова Ульяна.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:14 +1
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