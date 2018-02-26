В Алексине прошёл ветеранский турнир по волейболу

В День защитника Отечества в Алексине состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужчин – ветеранов спорта. В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Новомосковска, посёлка Барсуки, Ленинского района и Алексина.

Игры были напряжёнными и проходили в упорной борьбе. Ветераны тульской дружины не проиграли ни одного сета и заслуженно стали первыми. Второе место заняли хозяева площадки, а третье – команда из поселка Барсуки. Победителям вручили медали и памятные кубки.