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В Алексине прошёл ветеранский турнир по волейболу

В Алексине прошёл ветеранский турнир по волейболу

В соревновании приняли участие спортсмены из разных городов региона.

В День защитника Отечества в Алексине состоялся традиционный турнир по волейболу среди мужчин – ветеранов спорта. В соревнованиях приняли участие команды из Тулы, Новомосковска, посёлка Барсуки, Ленинского района и Алексина.

Игры были напряжёнными и проходили в упорной борьбе. Ветераны тульской дружины не проиграли ни одного сета и заслуженно стали первыми. Второе место заняли хозяева площадки, а третье – команда из поселка Барсуки. Победителям вручили медали и памятные кубки.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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