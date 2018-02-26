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За пожар в киреевской многоэтажке ответят коммунальщики
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

За пожар в киреевской многоэтажке ответят коммунальщики

По факту происшествия проводится прокурорская проверка.

В среду, 22 февраля, в 3.12, на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Чехова в Киреевске.

На месте работали шесть пожарных расчётов, спасатели вывели из здания двух человек. Ещё двое были эвакуированы с помощью автолестницы. Никто не пострадал.

В ходе прокурорской проверки установлена причина пожара: беспрепятственный доступ в подвал жилого дома посторонних лиц. На дверях, ведущих в техподполье, не было замков – это является грубым нарушением действующего законодательства.

В отношении директора управляющей компании «Партнер», которая обслуживает дом, возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в Госжилинспекцию Тульской области. Также  внесено представление об устранении нарушений.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:02 +5
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