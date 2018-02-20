В честь 23 февраля в Тульской области пройдёт акция «Мужское здоровье»

В субботу, 24 февраля, с 11.00 до 16.00, в регионе пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье», организованная в честь Дня Защитника Отечества региональным минздравом. Акция состоится в пяти муниципалитетах Тульской области:

в Туле – на площади ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д. 2,

в Алексине – на Центральной площади,

в Ефремове – на площади ДК «Октябрьский», ул. Мира, д. 2,

в Новомосковске – на Центральной площади,

в Суворове – на Дворцовой площади.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти комплексное обследование: флюорографию легких, осмотр полости рта, дерматоскопию, забор крови с целью выявления патологии предстательной железы, ЭКГ, измерение функционального состояния легких, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами, даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья. К участию в акции приглашаются все желающие.