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В честь 23 февраля в Тульской области пройдёт акция «Мужское здоровье»

В честь 23 февраля в Тульской области пройдёт акция «Мужское здоровье»

Представители сильной половины человечества смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование.

В субботу, 24 февраля, с 11.00 до 16.00, в регионе пройдет профилактическая акция «Мужское здоровье», организованная в честь Дня Защитника Отечества региональным минздравом. Акция состоится в пяти муниципалитетах Тульской области:

  • в Туле – на площади ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, д. 2,
  • в Алексине – на Центральной площади,
  • в Ефремове – на площади ДК «Октябрьский», ул. Мира, д. 2,
  • в Новомосковске – на Центральной площади,
  • в Суворове – на Дворцовой площади.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти комплексное обследование: флюорографию легких, осмотр полости рта, дерматоскопию, забор крови с целью выявления патологии предстательной железы, ЭКГ, измерение функционального состояния легких, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами, даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья. К участию в акции приглашаются все желающие.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 0
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