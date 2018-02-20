новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин рассказал молодежи о мероприятиях Года образования и новых знаний
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин рассказал молодежи о мероприятиях Года образования и новых знаний

В регионе запланирован открытый чемпионат экологических проектов, конкурс инноваций и открытие творческого индустриального кластера.

На базе Тульского государственного университета губернатор Алексей Дюмин и Народный артист России Владимир Машков встретились со школьниками и студентами.

Ребята спросили губернатора о молодёжных проектах 2018 года, который объявлен в регионе Годом образования и новых знаний. По словам Алексея Дюмина, планируется провести I Тульский открытый чемпионат экологических проектов, конкурс инноваций и научных проектов.

Губернатор отметил, что некоторые мероприятия будут посвящены русскому языку, а одним из главных событий Года образования станет открытие «Октавы»:

Этот творческий индустриальный кластер станет для вас центром образования, общения и совместного творчества. А для многих – еще и профессиональным трамплином.

Губернатор предложил всем желающим высказать идеи по проведению мероприятий Года новых знаний. Он поручил министру образования Оксане Осташко и ректору ТулГУ Михаилу Грязеву до 1 марта организовать сбор предложений, самые интересные из которых будут учтены в итоговом плане.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:31 −1
Другие статьи по темам
Событие
встреча с молодежьюстудентыТулГУГод образования и новых знанийпоручение губернатора Тульской области
Люди
Алексей ДюминВладимир Машков
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки смогут побороться за президентские гранты
Туляки смогут побороться за президентские гранты
В честь 23 февраля в Тульской области пройдёт акция «Мужское здоровье»
В честь 23 февраля в Тульской области пройдёт акция «Мужское здоровье»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.