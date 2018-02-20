Алексей Дюмин рассказал молодежи о мероприятиях Года образования и новых знаний

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На базе Тульского государственного университета губернатор Алексей Дюмин и Народный артист России Владимир Машков встретились со школьниками и студентами.

Ребята спросили губернатора о молодёжных проектах 2018 года, который объявлен в регионе Годом образования и новых знаний. По словам Алексея Дюмина, планируется провести I Тульский открытый чемпионат экологических проектов, конкурс инноваций и научных проектов.

Губернатор отметил, что некоторые мероприятия будут посвящены русскому языку, а одним из главных событий Года образования станет открытие «Октавы»:

Этот творческий индустриальный кластер станет для вас центром образования, общения и совместного творчества. А для многих – еще и профессиональным трамплином.

Губернатор предложил всем желающим высказать идеи по проведению мероприятий Года новых знаний. Он поручил министру образования Оксане Осташко и ректору ТулГУ Михаилу Грязеву до 1 марта организовать сбор предложений, самые интересные из которых будут учтены в итоговом плане.