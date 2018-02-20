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Пьяный туляк до смерти избил знакомого металлической трубой

Пьяный туляк до смерти избил знакомого металлической трубой

Потерпевший получил тяжёлые травмы и через четыре дня скончался в больнице.

Ленинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя областного центра. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, 18 июня прошлого года осужденный распивал спиртное вместе со своими знакомыми. Во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт – один из них стал оскорблять другого.

Преступник взял металлическую трубу и избил потерпевшего – тот получил тяжёлые травмы, от которых 22 июня скончался в больнице. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить родственникам погибшего 400 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 +1
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