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Тулячка потеряла карту мужа: деньги снял прохожий

Тулячка потеряла карту мужа: деньги снял прохожий

На карте еще был написан пин-код.

Полицейские в Туле установили подозреваемого в совершении кражи с банковской карты. По предварительным данным, жена владельца карты потеряла ее на улице. Находку обнаружил случайный прохожий. Ему повезло — на карте был написан пин-код, поэтому мужчина без проблем обналичил 5000 рублей.

Законный владелец обратился в полицию. В результате проведенных мероприятий удалось установить, что к противоправному деянию причастен 29-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:50 +7
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