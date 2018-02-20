Тулячка потеряла карту мужа: деньги снял прохожий

На карте еще был написан пин-код.

Полицейские в Туле установили подозреваемого в совершении кражи с банковской карты. По предварительным данным, жена владельца карты потеряла ее на улице. Находку обнаружил случайный прохожий. Ему повезло — на карте был написан пин-код, поэтому мужчина без проблем обналичил 5000 рублей.

Законный владелец обратился в полицию. В результате проведенных мероприятий удалось установить, что к противоправному деянию причастен 29-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.