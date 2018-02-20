Как тулякам получить пенсионные накопления за умершего родственника

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина.

Пенсионные накопления умерших граждан выплачиваются лицам, указанным в соответствующем заявлении. Если такого документа нет, за выплатой средств могут обратиться правопреемники первой очереди (дети, супруг/супруга и родители), а при их отсутствии — правопреемники второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

За выплатой средств необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.

Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то за выплатой средств пенсионных накоплений следует обратиться в этот НПФ.

По вопросам, связанным с выплатой правопреемникам средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, туляки могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или в Отделение ПФР по Тульской области по телефону 8 (4872) 32-18-12 , также получить интересующую информацию на сайте ПФР.

Сумма выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц по Тульской области в 2017 году составила более 41 млн рублей. С соответствующими заявлениями в территориальные органы ПФР в городах и районах Тульской области обратились более 1,5 тысячи правопреемников. Средняя выплата на правопреемника составляет 25,33 тысячи рублей.