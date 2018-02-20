новости
новости
Регистрация
Как тулякам получить пенсионные накопления за умершего родственника

Как тулякам получить пенсионные накопления за умершего родственника

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина.

Пенсионные накопления умерших граждан выплачиваются лицам, указанным в соответствующем заявлении. Если такого документа нет, за выплатой средств могут обратиться правопреемники первой очереди (дети, супруг/супруга и родители), а при их отсутствии — правопреемники второй очереди (братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки).

За выплатой средств необходимо обратиться в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке. 

Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), то за выплатой средств пенсионных накоплений следует обратиться в этот НПФ.

По вопросам, связанным с выплатой правопреемникам средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, туляки могут обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или в Отделение ПФР по Тульской области по телефону 8 (4872) 32-18-12, также получить интересующую информацию на сайте ПФР.

 

Сумма выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц по Тульской области в 2017 году составила более 41 млн рублей. С соответствующими заявлениями в территориальные органы ПФР в городах и районах Тульской области обратились более 1,5 тысячи правопреемников. Средняя выплата на правопреемника составляет 25,33 тысячи рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:04 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пенсионный фондпенсионные накоплениявыплаты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Свалка химикатов в Туле: в возбуждении дела в отношении «Щегловского вала» отказано
Свалка химикатов в Туле: в возбуждении дела в отношении «Щегловского вала» отказано
На улице Металлистов в Туле отреставрировали часовню
На улице Металлистов в Туле отреставрировали часовню
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.