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В Богородицке построят современное картофелехранилище
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Богородицке построят современное картофелехранилище

Общий объём инвестиций составит более 450 миллионов рублей.

На Российском инвестиционном форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Богородицкий Альянс» Николай Лаврентьев подписали соглашение о сотрудничестве.

Инвестиционное соглашение предполагает развитие сельскохозяйственного производства, включающее строительство картофелехранилищ с современной системой вентиляции и увлажнения общей емкостью 15 000 тонн и комплекса для приемки, подработки и хранения зерна вместимостью 30 000 тонн, а также модернизацию парка сельскохозяйственной техники.

– Компания «Богородицкий Альянс» – один из лидеров сельскохозяйственной отрасли Тульской области. Общий объём инвестиций составит более 450 миллионов рублей, при этом будет создано более 50 новых рабочих мест. Правительство области обеспечит компании максимально комфортные условия для развития, – подчеркнул Алексей Дюмин.

 

ООО «Богородицкий альянс» образовалось в 2008 году на базе двух хозяйств – СПК «Восход» и СПК им. Ленина и входит в состав агрохолдинга «Малино». 

Компания выращивает элитный семенной картофель. Продукция хранится в специальных ангарах с использованием передовых европейских технологий.

Сюжет: РИФ-2018
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