В Алексине с крыши пятиэтажки женщине на голову упала сосулька

Как стало известно Myslo, 15 февраля в алексинскую больницу была доставлена 35-летняя женщина с телесными повреждениями. Травмы жительница Алексина получила в результате падения сосульки с крыши пятиэтажного дома на улице Горького.

По нашей информации, пострадавшая получила ушибленную рану верхнего века.

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.