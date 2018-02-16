В Алексине с крыши пятиэтажки женщине на голову упала сосулька
Все обстоятельства выясняются.
Как стало известно Myslo, 15 февраля в алексинскую больницу была доставлена 35-летняя женщина с телесными повреждениями. Травмы жительница Алексина получила в результате падения сосульки с крыши пятиэтажного дома на улице Горького.
По нашей информации, пострадавшая получила ушибленную рану верхнего века.
Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.
Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 4 сентября 2017 года директор управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летний Юрий Суховеев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Суд приговорил