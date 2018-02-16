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В Алексине с крыши пятиэтажки женщине на голову упала сосулька

В Алексине с крыши пятиэтажки женщине на голову упала сосулька

Все обстоятельства выясняются.

Как стало известно Myslo, 15 февраля в алексинскую больницу была доставлена 35-летняя женщина с телесными повреждениями. Травмы жительница Алексина получила в результате падения сосульки с крыши пятиэтажного дома на улице Горького.

По нашей информации, пострадавшая получила ушибленную рану верхнего века.

 

Напомним, 18 февраля 2017 года в Алексине случилась трагедия. От упавшей с крыши глыбы льда погибла 40-летняя жительница Алексина Юлия Губарева.

Было возбуждено уголовное дело. Приговором суда 4 сентября 2017 года директор управляющей компании города Алексина ООО «Наш Дом I» 49-летний Юрий Суховеев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Суд приговорил Суховеева к 2-м годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей. А также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на 2 года.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 +1
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