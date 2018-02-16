В Туле задержан серийный вор

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По предварительным данным, на его счету около 20 краж.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в серии краж. Предположительно, мужчина совершил около 20 хищений из офисных и торговых помещений на территории города. По предварительным данным, он реализовывал преступный умысел одним и тем же способом – путем отжатия пластиковых дверей.

Проникая таким образом в помещения, преступник забирал ценные вещи, а также сейфы и ящики, в которых хранились деньги.

В ходе оперативных мероприятий в Зареченском округе сотрудники полиции задержали подозреваемого после совершения им очередной кражи. Поздней ночью вор, находясь в помещении организации, украл металлический сейф, где хранились деньги в сумме свыше 70 тысяч рублей.

У 29-летнего жителя Тулы полицейские обнаружили и изъяли похищенное, а также предметы, которые мужчина, вероятно, использовал для проникновения внутрь помещений.

– В Управлении МВД России по г. Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции проводят дальнейшую работу по выяснению всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого, – рассказали в пресс-службе ведомства.