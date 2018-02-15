В Узловой построят завод по выпуску полимерных и композитных материалов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В четверг, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи делегация Тульской области подписала еще одно соглашение о строительстве нового производства. На сей раз речь идет о комплексе по выпуску полимерных и композитных материалов.

Новый завод под торговой маркой АКРУС разместится в особой экономической зоне «Узловая» и будет специализироваться на выпуске полимерных материалов для антикоррозионной защиты и огнезащиты для нефтегазовых комплексов, судостроения, промышленного и гражданского строительства.

Кроме того, частью проекта станет инновационная лаборатория.

По предварительным расчетам, мощность нового предприятия составит 18 000 тонн антикоррозийных лакокрасочных материалов в год.

Объем инвестиций составит 1,8 млрд рублей. Здесь будет создано 80 рабочих мест.

Напомним, в своем Послании глава региона объявил о старте проекта «Композитная долина», предполагающего создания предприятий по выпуску современных композитных материалов, а также развитие научно-исследовательской работы на базе ТулГУ и ведущих российских вузов.