Кластер «Октава» ждет туляков на Масленицу

Масленица это праздник, который своими корнями уходит в древность, но остается актуальным — ожидание приближающейся теплой весны, которая уже чувствуется в воздухе.

Команда кластера приглашает горожан проводить зиму, а также согреться горячими блинами, сделанными по необычным рецептам.

Угощение приготовит Ave Seitan — кулинарно-экспериментальный перфоманс из Тулы.

Масленичные блины испекут по особой технологии.

В 13.00, 15.00, 19.00 будут проводиться мастер-классы по фигурному катанию.

С 15.00 до 21.00 будет работать ставший уже традиционным маркет, на котором можно будет купить подарки и необычные сувениры.

С 19.00 до 20.30 на катке будет звучать живая музыка. За настроение будет отвечать популярный диджей Borzov.