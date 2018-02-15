ДТП с пешеходом в Заречье попало на видео

Фото очевидца.

Ранее Myslo писал, что 13 февраля в 20.00 в Туле возле дома №258 по улице Октябрьской 28-летний водитель автомобиля «Форд» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, пешеход на дороге возник буквально из ниоткуда. Это подтверждает ролик с видеорегистратора. Авария произошла на неосвещенном участке дороги. Мужчина медленно и размеренно переходил проезжую часть, даже не смотря по сторонам! Заметить человека при таких условиях очень сложно.

– Глядишь, кто-то увидит это видео и в следующий раз задумается о ценности своей жизни, прежде чем выходить на дорогу, — говорит водитель.

Пострадавшего пешехода госпитализировали с телесными травмами.