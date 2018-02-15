новости
новости
Регистрация
ДТП с пешеходом в Заречье попало на видео
Фото очевидца.

ДТП с пешеходом в Заречье попало на видео

Мужчина на проезжей части возник буквально из ниоткуда!

Ранее Myslo писал, что 13 февраля в 20.00 в Туле возле дома №258 по улице Октябрьской 28-летний водитель автомобиля «Форд» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, пешеход на дороге возник буквально из ниоткуда. Это подтверждает ролик с видеорегистратора. Авария произошла на неосвещенном участке дороги. Мужчина медленно и размеренно переходил проезжую часть, даже не смотря по сторонам! Заметить человека при таких условиях очень сложно.

– Глядишь, кто-то увидит это видео и в следующий раз задумается о ценности своей жизни, прежде чем выходить на дорогу, — говорит водитель.

Пострадавшего пешехода госпитализировали с телесными травмами.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 +13
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пешехода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Певица Зара в Туле: «Сегодня историю творит молодежь»
Певица Зара в Туле: «Сегодня историю творит молодежь»
Главой Центрального округа Тулы назначен Александр Корнеичев
Главой Центрального округа Тулы назначен Александр Корнеичев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.