Фото очевидца.
ДТП с пешеходом в Заречье попало на видео
Мужчина на проезжей части возник буквально из ниоткуда!
Ранее Myslo писал, что 13 февраля в 20.00 в Туле возле дома №258 по улице Октябрьской 28-летний водитель автомобиля «Форд» сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
По словам водителя, пешеход на дороге возник буквально из ниоткуда. Это подтверждает ролик с видеорегистратора. Авария произошла на неосвещенном участке дороги. Мужчина медленно и размеренно переходил проезжую часть, даже не смотря по сторонам! Заметить человека при таких условиях очень сложно.
– Глядишь, кто-то увидит это видео и в следующий раз задумается о ценности своей жизни, прежде чем выходить на дорогу, — говорит водитель.
Пострадавшего пешехода госпитализировали с телесными травмами.
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