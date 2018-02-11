В Туле жители улицы Лескова вышли на митинг

Юлия Королева, Юлия Александрова. Фото Игоря Королева.

Сегодня на улице Лескова в Туле обсуждалось много вопросов. Состоялась встреча представителей администрации города с активными жителями, которые видят необходимость в благоустройстве улицы, обустройстве тротуаров, решению вопроса с дорожным движением.

В тоже время другая часть улицы (несколько десятков жителей частных домов) вышла на митинг. Заметим, мероприятие было согласовано с властями.

Возмущенные люди хотели привлечь внимание к своей проблеме, объявив, что дойдут и до Верховного, и до Европейского суда, если тульские власти не устранят нарушения.

Люди возмущены тем, что один из владельцев частных домов, туляк Сергей Кузин, подвел себе канализацию. И попросил разрешения подключиться к уже существующей канализации. Соседи разрешения не дали. Договориться ни с кем не удалось, и жителю пришлось получать разрешение на строительство новых коммуникаций. Канализацию он проложил за свой счет.

Местные жители, которые сегодня вышли на митинг, считают эту канализацию незаконной. По спорной канализации были суды, которые дали указания исправить недочеты в коммуникациях, но тем не менее, подтвердили законность канализации соседа.

Жители пошли дальше, обжаловав решение суда (уже второго) в областном суде. Решения по их жалобе пока не принято.

Марина Толкачева Мы не сомневаемся, что проиграем. Но мы поедем митинговать в Москву! Есть люди, которые помогут нам. Прокладывать по нашей улице еще одну канализацию нельзя: улочка наша всего 6 метров шириной, там и так продолжен газ, вода, наша канализация. Еще одну трубу мы не выдержим! Все лопнет!

Есть и еще один проблемный вопрос на улице Лескова. Там среди частных домов построено здание, которое смело можно назвать многоквартирным (или блокированным таунхаусом, подробнее о нем — здесь ). Местные жители опасаются, что в случае введения его в эксплуатацию и подключения к канализации, сети не выдержат нагрузки.

Напомним , ранее администрация Тулы по данному вопросу проводила встречи с жителями. На одной из них, 29 января, зам.начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин пояснил , что собственник земельного участка в нарушение закона вместо индивидуального жилого дома возвел на данном земельном участке дом с признаками многоквартирного дома, о чем свидетельствует планировка здания. В связи с данным фактом администрация города Тулы подала исковое заявление в суд для признания строения незаконным и понуждения собственника снести недостроенное сооружение. Первое заседание по делу назначено на 19 февраля 2018 года.

Администрация города намерена через суд добиться сноса незаконно построенного многоквартирного дома.

Но жители не согласны. Сегодня митингующие напирали на то, что дом был построен в 2012 году и с тех пор администрация только сейчас решилась подать в суд на застройщика.

Между тем, как пояснили представители городских властей, администрация и не должна контролировать строительство домов в частном секторе, что резонно.

Заместитель главы администрации города Тулы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Мурзин:

Роман Мурзин Жители даже не смогли четко сформулировать свои требования на митинге. Они просят, чтобы «от их улицы отстали», а кто им мешает жить, не понятно. Жители делят канализацию. Между тем, есть решения судебных инстанций о том, что прокладка коммуникаций частным лицом законна. Почему люди считают, что администрация виновата, не понятно.

Роман Мурзин добавил, что собственник здания запрашивал техусловия для строительства канализации в Тулагорводоканале и две судебные инстанции признали законность ее строительства.

А требования жителей, озвученные на митинге, таковы. Они требуют перекрыть канализацию (правда, как это сделать, если есть решение суда о ее законности?), а также требуют уволить главу терруправления по Центральному округу Александра Ёлкина. На этот счет у жителей есть объяснение. Якобы, на одной из встреч на улице Лескова чиновник назвал жителей быдлом. Так это было или нет, подтверждений никто не представил. Но возмущения есть.