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Предприятия Тульской области вошли в аэрозольный кластер
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Предприятия Тульской области вошли в аэрозольный кластер

Такие предприятия смогут получить, в частности, государственную финансовую поддержку на возмещение затрат по лицензированию, сертификации.

15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписано дополнительное соглашение о создании аэрозольного кластера. 

Документ подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, президент АО «Арнест» Алексей Сагал. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что всего в состав кластера входят 12 предприятий, три из них расположены в Тульской области: ООО «Арнест Металлпак», ООО «Аэрозоль Новомосковск» и ООО «Антей Плюс». 

По словам главы региона, включение в состав аэрозольного кластера позволит им получить дополнительные преференции, увеличить конкурентоспособность продукции.

– Предприятия кластера смогут получить государственную финансовую поддержку на возмещение затрат по лицензированию, сертификации, оплате процентов по кредитам, аттестации производства, обучению кадров, – отметил Алексей Дюмин.

Сюжет: РИФ-2018
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