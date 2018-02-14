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Глава Центрального округа Тулы покидает свой пост?

Глава Центрального округа Тулы покидает свой пост?

Формулировка пока неизвестна.

Как стало известно Myslo, Александр Ёлкин, возможно, уже к концу недели оставит кресло главы территориального округа.

По некоторым данным, кадровые перестановки в теруправлении по Центральному округу Тулы случились после небезызвестного митинга, который провели жители улицы Лескова. Myslo писал об этом здесь.

Напомним, по словам жителей, в ходе одной из встреч чиновник назвал жителей быдлом и не решал их проблему.

Также Myslo располагает информацией, что после митинга ситуацию на улице Лескова взял на контроль губернатор, на днях в правительстве проходили совещания по этому вопросу.

В администрации Тулы информацию о том, что Ёлкин покидает свой пост, не подтвердили, но и не опровергли.

По информации Myslo, есть и вероятный кандидат на должность главы Центрального округа. Это Александр Корнейчев, заместитель Пролетарского главы Сергея Шестакова. По сведениям из источника, близкого к администрации Тулы, официально назначение может состояться уже в конце этой недели.

Однако сам Александр в телефонном разговоре также воздержался от комментариев. Думаем, что это только пока.

Myslo следит за развитием событий. Подтвердится ли эта информация, неизвестно. Но разве бывает дым без огня?

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:33 +6
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Место
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